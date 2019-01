Dita e parë pa kumar: Më pak stres e divorce për shqiptarët?

Pikave të basteve ju është vënë dryni. Gjithsej të licencuara operonin në Shqipëri 5550 të tilla, por qindra të tjera punonin pa licencë.





Bastet mbërthyen shqiptarët për vite të tëra dhe duke filluar që sot, ato nuk do të jenë më funksionale.

Edi Rama kryeministri i vendit e morri këtë vendim javën e dytë të tetorit të shkuar, pak ditë pasi në Bllok kishte ndodhur një përplasje me armë zjarri, ku një ndër pronarët e kompanive më të fuqishme në vend të basteve, Ervis Martinaj kishte mbetur i plagosur.

Nga nxitja e dhunës në familje dhe varfërisë, e deri te mbushja e xhepave të kriminelëve, dashuria e Shqipërisë për lojërat e fatit ka shkaktuar një sërë sëmundjesh sociale, në një nga vendet më të varfëra të Europës, shkruan AFP.

Për njerëzit e thjeshtë, lëvizja e qeverisë është më se e mirëpritur, edhe pse vjen me shumë vonesë. Arta, nënë 31-vjeçare e dy fëmijëve, është shprehur në një artikull të AFP-së se, korrikun e këtij viti bashkëshorti i saj humbi banesën, si pasojë e humbjes së një basti për ndeshjen Belgjikë-Francë.

“Ai vuri bast për Belgjikën, por në fakt, ajo që fitoi ishte mjerimi”, thotë Arta, e cila mbështetet tashmë vetëm në ndihmën sociale prej 100 eurosh në muaj për të rritur fëmijët e saj të vegjël.

Sipas një studimi të Universitetit të Tiranës, një në 4 bastvënës kanë tentuar të paktën një herë vetëvrasjen. Rreth 70 për qind të tjerë vuajnë prej stresit apo prej problemeve psikologjike.

“Kemi gjetur një lidhje të ngushtë mes dhunës në familje dhe bastvënies, gjë që ka bërë që shumë familje të përjetojnë kriza tej mase serioze”, thotë Iris Luarasi, drejtuese e një linje këshilluese për viktimat e dhunës.

Shumë njerëz mund të mos kenë shumë kohë që luajnë, por e bëjnë këtë të bindur se shumë shpejt do të mund të bëjnë një pasuri të tërë. Në fakt, ajo që ndodh realisht është futja në borxhe të pafundme, e ndonjëherë edhe në burg për shkak të grindjeve dhe dhunës ndaj familjarëve. Janë me dhjetëra familjet që janë divorcuar prej kësaj varësie shkatërrimtare.

Sipas juristes Vjollca Pustina, rreth 70 për qind e rasteve të divorcit të mbërritura në Gjykatën e Tiranës, vetëm brenda 2018-s, kanë qenë të lidhura me bixhozin. Qeveria thonë, ndërkohë, se qendra rehabilitimi do të hapen së shpejti, për t’iu ardhur në ndihmë bastexhinjve që do të detyrohen me ligj të shkëputen nga ky ves. Megjithatë, shqetësim mbetet fakti se këto qendra nuk do të jenë gati, në një të ardhme të afërt.

Industria e bixhozit është kritikuar gjithashtu për faktin se po “rrëmben” parà nga xhepat e familjeve të varfra, në një vend ku paga mesatare mujore është nën 300 euro. Sipas shifrave zyrtare, shqiptarët shpenzojnë 140-150 milionë euro në bastet sportive çdo vit, një shifër kjo që është thuajse sa 70 përqindëshi i shpenzimeve të një familjeje për kujdes shëndetësor. Megjithatë, nëse përllogarisim edhe bastet e paligjshme, atëherë shifrat reale thuhet të kapin rreth 700 milionë euro, sipas qeverisë.