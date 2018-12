Dita 55 e rezistencës/ Banorët e ‘Astirit’ i bashkohen protestës së emigrantëve

Banorët e zonës së Astirit, banesat e të cilëve preken nga projekti i Unazës së Re kanë dalë edhe sot në protestë në ditën e 55. Banorët kanë bllokuar për disa minuta rrugën, ndërsa më pas janë nisur në këmbë drejt Kryeministrisë për t’iu bashkuar protestës së emigrantëve.





Banorët shprehen se projekti për ‘Unazën e Re’ është një aferë korruptive, ndërsa banesat i kanë ndërtuar duke punuar në emigracion.

“Ne kemi rregulluar me emigracionin gjithë këto prona dhe kemi arsye për të protestuar me emigrantët edhe me studentët. Nuk kemi asnjë lloj institucioni që të jetojmë si njerëz të qytetëruar. Kemi një qeveri që na dhunon. Vlerësimet e pronave tona janë shumë qesharake. Rama të respektojë popullin”,- thotë një protestues.

Ndërkohë një tjetër banore e zonës së Astirit ka thënë se kushdo që e ndjen veten të nëpërkëmbur duhet të dalë në protestë. “Kushdo që e ndjen veten të nëpërkëmbur duhet të dalë në protestë. Qytetarët të ngrihen për të mirën e fëmijve të tyre”,- thotë një tjetër protestuese.