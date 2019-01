Dekretimi i ministrave, Meta thërret Ramën në takim

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka thirrur mbrëmjen e kësaj të mërkure në një takim Kryeministrin Edi Rama, raporton Vizion Plus.





Informacionet paraprake bëjnë me dije se në këtë takim do të diskutohet në lidhje me emrat e ministrave që kreu i shtetit nuk ka dekretuar.