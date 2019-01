Dekretimi i Cakajt? Meta: Do të varet nga përgjigja e institucioneve

Pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me mosdekretimin e 5 ministrave te rinj të propozuar nga Rama, mes tyre edhe Gent Cakajn. Ky i fundit është përzgjedhur në vend të ministrit për Europën dhe Politikën e Jashtme, Ditmir Bushati. Gjatë një vizite në Kavajë, Meta i është përgjigjur interesimit të medias për çështjen e mosdekretimit të Cakajt, ndërsa ai u shpreh se gjithçka varet nga përgjigjja e institucioneve.





Zoti President, Kushtetuta ju jep një rol një rol të rëndësishëm si pikë reference për politikën e jashtme. Ngurrimi juaj për të mos dekretuar shkarkimin e Bushatit dhe për të mos dekretuar zëvendësimin e tij, a është kjo pjesë e një ridimensionimi të rolit të Presidentit të Republikës në politikën e jashtme të vendit?

Presidenti Meta: “Unë po përmbush të gjitha detyrimet kushtetuese që ka Presidenti i Republikës në këtë rast. Sikurse e keni vënë re, të gjitha propozimet janë konfirmuar menjëherë, që vijnë nga politika, nga Kuvendi, pasi janë përfaqësues, të cilët kanë kaluar disa filtra në të kaluarën përsa i takon integritetit të tyre publik. Për të gjithë emrat e rinj apo figurat e reja që promovohen për ministra, pra që propozohen si të tillë po bëhet detyra normale, me shumë përgjegjësi për verifikimin e integritetit të tyre në mënyrë që të respektojmë institucionin e ministrit, si një institucion shumë të rëndësishëm kushtetues.”

Pyetje: “Kushtetuta thotë: Ministri mishëron cilësitë e deputetit. Kandidati i propozuar për ministër të Jashtëm, si ju rezulton deri tani?”

Presidenti Meta: “Brenda afateve dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, jo duke pritur orët e fundit. Por kjo do të varet nga përgjigja e institucioneve që ne u jemi drejtuar. Do të bëjmë të gjitha veprimet përfundimtare dhe publike, me transparencë maksimale.”