Çfarë fshihet pas misionit të Ramës dhe dëshpërimit të Veliajt e Ahmetajt

Një foto bëri xhiron e rrjetit pasi kryeministri Edi Rama deklaroi ndryshimet në qeveri. Arben Ahmetaj, Erion Veliaj dhe Ilir Beqja, të tre duken në çehre të keqe.





Por përse?

“Disa ditë më parë Edi Rama ka thirrur në një drekë ministrat e tij, për t’i përgatitur për ndryshimet dhe për t’u shpjeguar reflektimin e tij pesëvjeçar.

Interesante është se ka pranuar dy gabime. I pari, që lidhet me Saimir Tahirin, dhe i dyti, që lidhet me Ilir Beqjan.

Edi Rama ka pranuar se me Saimir Tahirin, ka gabuar që nuk e shkarkoi qysh në momentin e parë që u shfaq historia idiote e makinës.

“Nëse do ta kisha bërë këtë, do ta kisha shpëtuar dhe sot do ishte mes nesh”, ka thënë tha Rama.

“Por nuk e bëra dhe mora edhe atë më qafë, dhe bëra dhe dëme të tjera në parti, me idenë e pasaktë, se nuk lëshohet ministri nën sulm”.

“E dyta, jam konsumuar me Ilir Beqjan, duke e mbajtur nën tërë atë baltë të padrejtë që hodhën mbi të, deri në atë pike, që se kthej dot ende sot këtu, megjithëse është një nga njerëzit më të zotë dhe ministrat më të mirë, që ka pasur Partia Socialiste”,” shkruan gazetari Mero Baze në editorialin e përnatshëm në gazetën TemA.

Por kjo nuk është pjesa më interesante e shkrimit.

“Mesazhi i Edi Ramës nga dreka me ministrat është pikërisht pritshmëria që secili duhet të ketë, për të ikur nga ajo detyrë dhe për t’u emëruar si një nevojë e misionit të tij për mandatin e tretë, dhe jo si një objektiv personal i secilit,” shkruan Baze.

Me fjalë të tjera, nuk ka objektiva personalë në PS. Ashtu siç e tha edhe Rama sot, të gjithë duhet të luftojnë për mandatin e tretë.

Mirëpo pa objektiva personale, në këtë parti rrezikon të zhdukesh nga politika, siç tregoi vendimi i sotëm. Këtë e di mirë edhe Erion Veliaj, që për disa media perëndimore shihet si pasuesi i Ramës.

“Ata janë të zgjedhur pas reflektimit të Edi Ramës, se nuk ja vlen të luftosh për të mbajtur ministra, por për të realizuar misionin. Me pak fjalë, u ka thënë që misioni im është që të mos e lë Partinë Socialiste në opozitë.

Dhe tani e kanë të qartë se për të mbijetuar, duhet të përmbushin objektivin e tij. Ndryshe ikin shpejt,” vijon më tej Baze.

A është kjo arsyeja e dëshpërimit dhe lotëve që kapluan sot zyrtarët e lartë të PS?

Shanset janë që po.