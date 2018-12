Çfarë fshihet pas debatit për apartamentin e Lulzim Bashës?

Në kohën kur PD e kishte intensifikuar sulmin ndaj mazhorancës për çështjen e ndërtimeve tek Unaza e Re, kryebashkiaku Erion Veliaj bëri një akuzë ndaj kreut demokrat në lidhje me apartamentin e tij në një pallat pranë Parkut të Liqenit.





Veliaj tha se Basha i ka dhënë leje vetes për të bërë shtesë mbi apartamentin, gjatë kohës kur drejtonte Bashkinë. Ai vijoi më tej duke thënë se Basha nuk ka paguar as taksat.

“Njeriu që do të bëhet kryeministri i Shqipërisë ndërton pa leje,” tha Veliaj. Pas komenteve të Veliajt, pati një reagim edhe nga kryeministri Edi Rama.

“Artist ç’janë këta që ankohen pse ke zaptuar ashensorin e pallatit? Po si mund të ngjitesh e të zbresësh ti me të tjerë, kur në zbritje s’të ka dalë ende gjumi, ndërsa në ngjitje të ka marrë krejt gjumi! Ti shyqyr e bëre PD si ashensorin, jo më të lirosh ashensorin. Ta harrojnë!”, ironizoi Rama.

Demokratët e kanë një mbrojtje: Nëse për katër vite do të kishin prova, socialistët do të kishin vepruar me kohë ndaj Bashës.

Por pse pikërisht për tani?

Beteja e opozitës për Unazën e Re, fillimisht për një firmë të quajtur DH Albania, tani për devijimin e Lanës, ka dhënë fryte dhe denoncimet kanë qenë të forta, madje kanë shkaktuar një ‘tërmet’, valët e të cilit kanë shkuar edhe në SHBA.

Kjo nuk do të thotë se historia e apartamentit të Bashës nuk do vijojë. Të enjten, Report TV raportonte se Basha ka bërë katër dhoma pa leje.

“Inspektorët e IMT u paraqitën sot në pallatin ku jeton Basha. Ata nuk u lejuan që të bënin verifikimet për apartamentin e Bashës dhe planimetrinë mbi të cilin është dhënë leja për ndërtimin e pallatit. Në këtë situatë, inspektorët kanë dorëzuar një shkresë ku i lihet kryetarit të PD, 5 ditë kohë, për të plotësuar dokumentacionin. Basha ka ndërtuar 4 dhoma shtesë pa leje në apartamentin e tij pranë Liqenit, me një leje që i dha vetes kryetar bashkie,” raportonte Report TV.

I ashpër ishte reagimi i PD ndaj këtij televizioni.

“Njësoj si kryemashtruesi i Tiranës, Erion Veliaj, ERTV 2 ka dezinformuar shqiptarët, kur ka paraqitur një banesë të dikujt tjetër si apartamentin me 4 shtesa të paligjshme të Kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha,” thuhet në deklaratën e PD.

“Pamjet me dron, të transmetuara nga ERTV 2, për të cilat shpifi Erion Veliaj pak ditë më parë, nuk i përkasin fare pallatit ku banon Kryetari i Partisë Demokratike. Këto pamje janë një mashtrim i shëmtuar i shërbëtorëve të Ra​mës dhe Veliajt”.