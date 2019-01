‘Cakaj’/ Pedagogu Elson Frroku, mesazh për presidentin dhe analistët

Çështja më e përfolur politike e momentit është emërimi i Gent Cakajt për ministër në MEPJ. Të shumta kanë qenë diskutimet dhe reagimet për mosdekretimin e tij nga Presidenti i Republikës Ilir Meta.

Për këtë çështje në rrjetin e tij social Facebook ka reaguar edhe Elson Frroku i cili është pedagog i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UET ku shprehet se: “Jetojmë në një vend ku injoranca është kthyer në normë dhe për pasojë çdo gjë tjetër përbën devijancë”-shprehet Frroku.

Sipas tij pyetja që duhet shtruar është se: “Si ka mundësi që një njeri me gjithë atë eksperiencë politike dhe burokratike siç është Ilir Meta të merret me cikërrima për të parandaluar një mendje të ndritur, një njeri të pa përlyer me llumin e sulmeve politike të brendshme që të drejtoje një institucion?”-tha Elsoni

Jetojmë në një vend ku injoranca është kthyer në normë dhe për pasojë çdo gjë tjetër përbën devijancë.

Rasti më i fundit është mosdekretimi për ministër të MEPJ, z. Gent Cakaj nga Presidenti i Republikës.

Nuk kuptoj dot dy gjëra:

– Si ka mundësi që një njeri me gjithë atë eksperiencë politike dhe burokratike siç është Ilir Meta të merret me cikërrima për të parandaluar një mendje të ndritur, një njeri të pa përlyer me llumin e sulmeve politike të brendshme që të drejtoje një institucion?

– Si është e mundur që një pjesë e analistëve, intelektualëve shqiptar gjejnë guximin dhe e etiketojnë/akuzojnë Gentin si proserb, si njeri që do të coptohet Kosova dhe mbi të gjitha investim të një apo dy personave. Si ka mundësi që nuk keni as ndjeshmërinë më të vogël të solidarizimit me një djal “model për shoqërinë”?, ndërkohë që ky i fundit është pikërisht ajo çka trumpetoni çdo ditë. Dije, rini, dinjitet, meritokraci etj! Nuk e kuptoj, ju qofshi😞

Kjo më kujton alegorin e mitit të shpellës të Platonit.

“Një njeri del nga errësira e shpellës ku ishte i lidhur me zinxhir dhe e shikon që jashtë saj kishte drite, diell, natyre etj., menjëherë kthehet për të njoftuar dhe iluminuar të gjithë njerëzit e tjerë që ishin brenda shpellës. Po çfarë ndodhi? Jo vetëm që nuk e besuan, por fillimisht e konsideruan të çmendur, pastaj dezertor dhe ne fund fare e vranë. Pse? Sepse nuk e kuptonin dot”.

Kryetari i “shpellës” tonë nuk e kupton dot, që njē mendje e ndritur, e pa korruotuar dhe e pa përlyer nga sulmet e rendomta politike mund të drejtojë MEPJ, e për pasojë një lum me mbështetës së tij kërkojnë kërkojnë qē të vazhdojnë të qendrojnë në errësirë duke goditur drejtpërdrejtë risinë.

Refuzoj të konsideroj argumentat meskine të presidentit, në raport me intelektin dhe profesionalizmin e Gentit.

P.S. John Stuart Mill thoshte: “ Niveli më i lartë i drejtësisë është atëhere kur reagon për padrejtësinë që i bëhet tjetrit”.

Thirrje për çdo të ri dhe jo vetëm*

Nëse e ndjeni se duhet të vlersohet merita. Reago!

Nese me mendon se duhet vlërsohet dija. Reago!

Nëse mendon se duhet të respektohet dinjiteti i njeriut. Reago tani!

Në vendin e Gentit mund të ishe ti!

O mëndje e ndritur, o shqiptar, o ekselent, o i ri, o profesor, o aktivist, o student, o burokrat, o polic, o doktor, o politikan, o emigrant, o shofer, o drejtues e çdo profesionist tjetër, me ty e kam!