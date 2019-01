Brexit zhytet në kaos, ‘bie’ Theresa May…

Parlamenti britanik ka rrëzuar me 432 vota kundër marrëveshjen e Theresa May me BE për Brexit. Vetëm 202 deputetë të parlamentit britanik votuan pro marrëveshjes.

Kjo është disfata më e madhe e një qeverie në pushtet në Britani gjatë një votimi. Opozita mund të provokojë tani zgjedhje të parakohshme.

Laburistët do kërkojnë mocion mosbesimi ndaj kryeministres Theresa May. Plani i saj parashikonte daljen e Britanisë nga Bashkimi Europian më 29 mars të këtij viti. Tashmë Brexit është zhytur në kaos dhe konfuzion.