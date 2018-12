Braçe u ironizua nga studentët, por do drejtojë Paktin për Universitetin

Kryeministri Edi Rama ka surprizuar jo pak kur mes të shkarkuarve të kabinetit qeveritar ishte edhe zv/kryeministrja Senida Mesi.





Në vendin e saj, kreu i qeverisë emëroi deputetin socialist, Erion Braçe. Detyrë për Braçen, siç u shpreh Rama në mbledhjen e Asamblesë së PS do të jetë drejtimi i Paktit të Qeverisë për Universitetin në dialogun me studentët për t’i dhënë zgjidhje tetë kërkesave të tyre përmes planit të ekzekutivit me 12 pika.

Braçe ishte person i ironizuar gjatë protestës studentore.

Para pak ditësh, studentët e kanë ndjekur deputetin socialist Erion Braçe kur ka dalë nga Parlamenti dhe po ecte në pedonale duke iu drejtuar me thirrjet: “Turp” dhe “I duam tarifat sa Erion Braçe”.