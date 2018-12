Bleona e ‘ndan mendjen’, shtrohet në spital dhe vendos të bëhet…

if (!window.Mas){

Këngëtarja e njohur Bleona Qereti ka vendosur që të bëhet nënë për herë të parë. Ka qenë vetë Bleona ajo që ka bërë të ditur lajmin nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në “Instagram”.





Këngëtarja ka publikuar një foto nga shtrati i spitalit, ku bashkëngjitur me të shkruan: “Kur nuk ke gjetur të duhurin, ose kur mashkulli juaj nuk ka “b**e” dhe nuk mund të përkushtohet, ka gjithmonë një përgjigje”.

Ndërkohë ndjekësit e saj të shumtë e kanë uruar Bleonën për lajmin e bukur ku njëra i shkruan me gëzim se do të bëhet teze. “Po zemër”, ia përgjigjet këngëtarja shqiptare./Burimi: Panorama Plus/