“Amanet mushkat”

Nga Spartak Ngjela





Kjo e sotmja është kohë për të cilën historia do të flasë gjatë. Në Prishtinë presidenti Thaçi dhe në Shqipëri kryeministri Rama, duan t’i japin Serbisë Mitrovicën. Turp! Kosova pa Mitrovicën është një shtet që nuk del dot në eficiencë ekonomike. Mitrovica përbën sot 25 për qind të GDP-së së Kosovës. Dhe të gjitha këto për të shitur interesin kombëtar në funksion të korrupsionit. Por lodhen kot.

I.

Pse po gjenden shqiptarët përballë një situate të tillë? Sepse drejtohen nga abuzimi dhe nga padija. Një kryeministër që nuk diti të bënte asgjë veç korrupsionit individual dhe ministror në funksion të tij. Një kryeministër i korruptuar që i dorëzoi bashkëpunëtoret e tij ministra përpara akuzës që po iu vjen, pa dalë dimri. Ai këtë sigurisht që e bëri për të shpëtuar veten, por, a do të mund të shpëtojë dot. Ja ky është kryeministri aktual shqiptar: i shet njëlloj, si bashkëpunëtorët në korrupsionin qeveritar, edhe interesin kombëtar. Por Reformës në Drejtësi nuk i shpëton dot. Është ngritja e SPAK-ut që sigurisht që do të krijojë faktin më të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Kjo sepse, pas njëqind vjetësh, me ndihmën e Amerikës, shqiptarët do të çlirohen nga zgjedha e korrupsionit, vjedhjes dhe tradhtisë permanente të pushtetarëve të tyre.

II.

Korrupsion sot dallon se është i trembur. Por, a do të kundërveprojë me mjete të dhunshme? Të shohim. Por, për faktin që FBI është prezent këtu, sigurisht që hordhitë ordinere që drejtohen nga korrupsion i lartë nuk do të mund të kundërveprojnë dot me mjete joligjore. Do të tentojnë, por do të kërcënohen. Prandaj nuk do të bëjnë dot gjë. Sot, ata që janë zgjedhur në KLP dhe në KLGJ dhe personat që do të emërohen në Prokurorinë e Posaçme duhet të kujtohen vazhdimisht se këta vetë e kanë në dorë shpëtimin e Shqipërisë nga skllavëria. Ata do ta shohin vetë se si shqiptarët po vuajnë nga korrupsioni më i shëmtuar në rrafsh botëror. Abuzim si ky nuk njihet nga historia. Shqiptarët kanë përballë një kryeministër me emrin Edi, që vetëm abuzon, gënjen dhe përdridhet nëpër korridore ndërkombëtare për ta shtyrë çështjen e Reformës. Lodhet dhe shpreson kot. Rama në fakt është krejt jashtë çdo koncepti drejtimi për një shtet. Zgjedh një kalama ministër të Jashtëm dhe mendon se me kombësinë e tij do të mund ta paraqesë marrëzinë Rama si “mendim racional për të drejtuar Europën”. Por fati i tij është se në Shqipëri sot nuk ka humoristë që të tallen me një kryeministër që ka filluar të japë dhe diploma për nivelin e dijes. Ka ikur. Në Gjirokastër këtyre individëve iu thonë: “amanet mushkat”.

III.

Personat e emëruar dhe ata që do të emërohen në SPAK do të jenë shpëtimtarët e brezave por dhe të fëmijëve të tyre. Këta individë me dinjitet individual dhe drejtësi do të shpëtojnë shqiptarët nga zgjedha makabër Berisha, Rama, Meta, Basha dhe rreth 100 të tjerë; që të gjithë varrmihës të shoqërisë shqiptare. Në fakt organet e reja të sapodala të SPAK-ut kanë në dorë të ardhmen e tyre dhe atë të vetë Shqipërisë. Prandaj duhet të vendosin realisht kurajën dhe ndershmërinë në veprimtarinë profesionale. Po politika amerikane dhe ajo gjermane, a kanë menduar për mbrojtjen e tyre? Sigurisht që po. Ata janë të mbrojtur plotësisht. Gjithçka këtej e tutje do të ecë në favor të Shqipërisë dhe shqiptarëve.